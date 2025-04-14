الوزراء: حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لـ "السكك الحديدية" يعمل بكفاءة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول وقف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية، بدعوى عدم أمان الحجز من خلالهما.

خدمة حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية

وأظهر الفيديو، أن خدمة حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية تعمل بشكل طبيعي، وبكفاءة وأمان على مدار اليوم دون توقف.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جميع وسائل حجز التذاكر متاحة وتعمل دون أي معوقات وتشمل: شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة، والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: "https://2u.pw/xjAAp"، وتطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" والمتاح على Play store" " و"App store".

حجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقمين: "1661" أو "09000661"

كما تشمل وسائل الحجز أيضًا، وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وكذلك الخدمة الصوتية لحجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقمين: "1661" أو "09000661"، بالإضافة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، بإجمالي 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وماكينات الحجز الذاتي "TVM".

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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