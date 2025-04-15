الثلاثاء 15 أبريل 2025
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محافظات

غلق 4 منشآت غذائية وإعدام طن فسيخ ورنجة وأسماك مجمدة في حملة بالدقهلية

حملات بالدقهلية،
حملات بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار الحملات الرقابية من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والأسماك المملحة، ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

المرور على أماكن تجهيز وبيع الأسماك المملحة

وفي هذا السياق، قامت لجنة من الطب الوقائي بتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، يرافقه الدكتورة لبنى عابد مدير عام إدارة الأغذية بالمديرية، وفريق مكتب التفتيش على الأغذية في المنصورة، بالمرور على أماكن تجهيز وبيع الأسماك المملحة شملت 22 منشأة غذائية بمدينة المنصورة، وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط حوالي 450 كيلو فسيخ يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتخزينها في أماكن بها تلوث وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

تحرير محاضر بالجملة في الحملة 

كما تحرر 12 محضر جنحة صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، وتحرير 20 محضر جنحة صحية بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية، بإجمالي 32 محضرا، كما تم إعدام نصف طن أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية، عبارة عن فسيخ ورنجة وأسماك مجمدة، والتوصية بإغلاق 4 منشآت لوجود خطر داهم من استمرار تشغيلها، كما قامت اللجنة بسحب 16 عينة غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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