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حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل اللواء نبيل فراج للمفتي

الشهيد نبيل فراج،
الشهيد نبيل فراج، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بإحالة أوراق متهم لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قتل الشهيد  اللواء نبيل فراج إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 11 يونيو المقبل للحكم.  

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد. 

كما وجهت اتهامات بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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محكمة جنايات مستأنف بدر قتل الشهيد اللواء نبيل فراج الشهيد اللواء نبيل فراج

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