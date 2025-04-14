28 باحثًا يشاركون في مؤتمر شباب الباحثين بكلية الألسن بجامعة الأقصر

دشنت كلية الألسن بجامعة الأقصر مؤتمرها السنوي لشباب الباحثين، بمشاركة 28 باحثًا وباحثة من مختلف التخصصات اللغوية والأدبية والترجمية، قدموا خلاله أبحاثًا علمية قيمة تناولت قضايا معاصرة ورؤى متعددة، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيسة الجامعة.

المؤتمر السنوي لشباب الباحثين في الأقصر

وأقيمت فعاليات المؤتمر بإشراف الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد الكلية، وبإشراف قطاع الدراسات العليا برئاسة الدكتور يوسف عباس علي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

وأكدت رئيسة الجامعة، في كلمتها، على أهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات المتسارعة، مشيرة إلى حرص الجامعة على دعم شباب الباحثين وتوجيه جهودهم نحو قضايا التنمية المستدامة، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وجاء المؤتمر تحت عنوان: "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في مواجهة التحديات وتعزيز التواصل بين الشعوب"، وناقش المشاركون مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها قضايا لغوية حديثة، إشكاليات الترجمة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقراءات نقدية في الأدبين العربي والعالمي.

وتوزعت البحوث على جلسات علمية متخصصة أدارها نخبة من الأكاديميين من داخل الكلية وخارجها، ما أضفى طابعًا علميًا رصينًا على المناقشات، وفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين.

من جانبه، أكد الدكتور محمود النوبي أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الكلية لتعزيز البحث العلمي، وتشجيع شباب الباحثين على النشر والمشاركة الأكاديمية محليًا ودوليًا. وأشاد بالتنوع الفكري والمنهجي في البحوث المقدمة، معتبرًا إياه مؤشرًا على الوعي العلمي لدى المشاركين.

كما أعرب الدكتور يوسف عباس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر، من أعضاء اللجنة التنظيمية وهيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين والطلاب، مثمنًا جهودهم في تقديم فعالية علمية متميزة.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من الباحثين المشاركين، فيما أعلنت إدارة الكلية عزمها إصدار كتاب يضم أبرز الأبحاث المقدمة، توثيقًا للجهود العلمية وتيسيرًا لإتاحتها أمام جمهور أوسع من المتخصصين والمهتمين.

ويعد مؤتمر شباب الباحثين بكلية الألسن من الفعاليات العلمية السنوية البارزة التي تحرص الكلية على تنظيمها، تعزيزًا للحراك الأكاديمي، وتفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع البحثي.

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