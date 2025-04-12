احتفالية بيوم اليتيم ضمن مبادرة من حقنا نعيش بمشاركة 150 طفلًا بالأقصر

دشنت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقنا نعيش"، وسط حضور لافت ومشاركة فعالة من المجتمع المدني.

احتفالات يوم اليتيم

جاءت الفاعلية برعاية كريمة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وبإشراف أحمد وزيري، سكرتير عام المحافظة، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وشهدت الاحتفالية حضور القس مايكل موسى عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية بطيبة الجديدة، الذي شارك الأطفال فرحتهم في مشهد يعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، إلى جانب رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وفريق عمل الوحدة.

وشارك في الفاعلية نحو 150 طفلًا من مختلف مراكز وقرى الأقصر، حيث استمتع الأطفال بعدد من الفقرات الترفيهية والفنية التي أضفت أجواء من الفرح والسعادة، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا والحلوى، وسط مشاعر دافئة تعكس روح التكافل المجتمعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظة الأقصر على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل دور المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، من خلال برامج نوعية تسهم في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وترسّخ قيم الإنسانية والتضامن.

مبادرة "من حقنا نعيش" تمثل أحد الجهود المجتمعية المتميزة التي تقودها وحدة السكان بالأقصر، وتهدف إلى تمكين الفئات المستحقة للرعاية، وتوسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

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