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رياضة

حقيقة تغريم محمد الشيبي بعد واقعة مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد الشيبي، فيتو
محمد الشيبي، فيتو

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية،  تفيد بتغريم  محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لعدم  استلام جائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت أمام الأهلي، على ستاد الدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن لقاءات دوري NILE.

وذكر مراقب المباراة احمد المليجي أن الشيبي لم يتسلم جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وكشف مصدر أن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع رابطة الأندية المحترفة بشأن الشيبي.

وأكد المصدر أن محمد الشيبي عقب إطلاق الحكم صافرة انتهاء اللقاء، دخل إلى غرفة ملابس بيراميدز، لتغيير ملابسه، وعاد على الفور إلى أرض الملعب لاستلام الجائزة، وتسلمها عن طريق مندوب الشركة الراعية ولكنه  لم يجد مراقب المباراة الذي انصرف لحضور المؤتمرات الخاصة بالجهازين الفنيين لبيراميدز والأهلي.

 

وأضاف المصدر أنه لن يتم توقيع عقوبة على الشيبي خاصة أنه في النهاية تسلم جائزة أفضل لاعب ولكن لم يتسن له التقاط صور أمام مراقب اللقاء.

يذكر أنه انتشرت أنباء بتغريم محمد الشيبي 20 ألف جنيه، بسبب عدم استلامه جائزة رجل مباراة الأهلي، ولكن رابطة الأندية نفت الأمر.

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