هل يتم إيقاف إمام عاشور ويورتشيتش بعد واقعة مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)

انتشرت أنباء بأن أحمد المليجي مراقب مباراة بيراميدز والأهلي، سجل في تقريره واقعة إمام عاشور لاعب الأحمر مع يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وبناء على التقرير المقدم من مراقب المباراة سيتم توقيع غرامة على عاشور ويورتشيتش خاصة مع نزول الأخير لأرض الملعب لتعنيف مدافعي بيراميدز بسبب عدم تركيزهم في الهجمة التي سجل منها الأهلي هدف التعادل.

ليتوجه إمام عاشور بشكل عنيف وقام بدفع يورتشيتش، وقال له: “اطلع من الملعب بلاش تضيع وقت”.

مدرب بيراميدز اعترض ونزل الملعب والمباراة شغالة

وكانت هاتحصل ازمة بسببه

وادي الفيديو كامل بينه وبين امام عاشور pic.twitter.com/fNWv60DVMx — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) April 13, 2025

عقوبة إمام عاشور ويورتشيتش

وكشف مصدر أنه سيتم مشاهدة الواقعة اليوم، والاطلاع على تقرير مراقب المباراة حول ما حدث.

وبالنظر إلى اللائحة فإن عدم التزام الأجهزة الفنية واللاعبين بالمنطقة الفنية في الملعب سيتم المنع من مرافقة الفريق مباراة وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

أما بالنسبة لمحاولة أي لاعب الاعتداء أو جذب أحد أعضاء الأجهزة الفنية للفريق الآخر، يتم إيقاف مباراة وتغريمه من 60 إلى 90 ألف جنيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة إمام عاشور مع يورتشيتش خلال مباراة الأهلي وبيراميدز.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

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