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ثقافة وفنون

إيرادات الأحد، "استنساخ" سامح حسين يجني 135 ألف جنيه

فيلم استنساخ، يعرض في دور العرض السينمائي فيلم استنساخ الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي. 

 

إيرادات فيلم استنساخ 

 وحقق فيلم استنساخ إيرادات أكثر من 135.632 ألف جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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