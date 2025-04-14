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حوادث

مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة سيد الأدلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ذكرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أي دليل آخر. 

يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام

وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.

صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه

وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلًا من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.

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