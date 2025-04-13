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رئيس مجلس الدولة يشيد بدور العربية للعلوم والتكنولوجيا في التحول الرقمي "صور"

العربية للعلوم والتكنولوجيا
العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري والوفد المرافق بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

تقوم بالتعاون مع مجلس الدولة المصري في مجال تكنولوجيا

يشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقوم بالتعاون مع مجلس الدولة المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من مارس ٢٠١٨ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجلس الدولة المصري ذلك الصرح الكبير وحصن الحقوق والحريات.

وفي البداية، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج التهنئة للمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة علي بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من أعمال مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة، كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس مجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وإنشاء مكتبة العدالة الإلكترونية وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية بمجلس الدولة، مما يعكس التقدم الكبير والملحوظ في ميكنة الخدمات القضائية بمجلس الدولة وتحقيق التحول الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. 

وقد أكد رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد عبد الحميد عبود أن تلك الطفرة النوعية في أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة المستشارين والإداريين بمجلس الدولة المصري بالتعاون مع فريق عمل الأكاديمية. وأن مجلس الدولة المصري بما لديه من مميزات وكفاءات قادرة دومًا على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات بالدولة.

مجلس الدولة 
مجلس الدولة 

اللقاء تناول سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية

 

 تناول اللقاء، سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استمرار التعاون والدعم المستمر من قبل الأكاديمية إلى مجلس الدولة المصري. 

كما قام المستشارأحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري بالإشادة بالدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة وحرص الاكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على استمرار التعاون والدعم المستمر لمجلس الدولة، كما أشاد  رئيس مجلس الدولة بالجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية بمجلس الدولة برئاسة الدكتورة سارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وتنفيذ مكتبة العدالة الإلكترونية وتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والمتابعة التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الانظمة القضائية والادارية بمجلس الدولة.

في ختام اللقاء، أهدي الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درعًا تذكاريًا، تكريمًا للمستشارأحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة وقد تقدم بكـل عـبارات التقــدير والتمــني لمجلس الدولة المصري باستمرار تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن

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