إطلالات نجوم الغناء تثير الجدل، وعمرو دياب ومحمد رمضان "الأبرز"

تصدر النجم محمد رمضان، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالته المثيرة للجدل والتي ظهر فيها بآخر حفلاته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حفل محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

وتعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بعد إطلالته المثيرة حيث عبر البعض عن استيائه من مظهر ملابسه، خاصة أنه يمثل مصر في أمريكا.

وظهر “رمضان” بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي المصري.

محمد رمضان ليس الأول، بل أثار الهضبة عمرو دياب أيضا جدلا كبيرا بسبب إطلالته التي ظهر بها في حفله في الأردن

فقد ظهر "الهضبة" بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدى بنطالًا مزينًا بمنديل في حفله، مما دفع الجمهور إلى تشبيهه بـ"منديل أم كلثوم"، في إشارة إلى المنديل الشهير الذي كانت ترتديه السيدة أم كلثوم، كما تعرض لموجة سخرية سابقة بسبب إطلالة أخرى ظهر بها في السعودية، مما أثار تساؤلات حول اختياراته الأسلوبية الأخيرة.

ومن الوقائع الشهيرة لنجوم المزيكا، واقعة أحمد سعد الذي ظهر في حلق بأذنه وقميص من الشبك في إحدى حفلاته مما تسبب في تعرضه أيضا للهجوم الشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي وجهت له في وقت سابق بعد ظهوره في إحدى الحفلات يرتدي حلقا في أذنه وقميصا من الشبك.

وقال أحمد سعد خلال لقائه في برنامج Sold Outمن تقديم الإعلامي محمود سعد: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان حسب تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض".

وتابع أحمد سعد: "أنا رحت إيطاليا دورت على أكبر ستايلست يلبسني، بس هو غالبا قلعني مش لبسني لأنه كان بكم عادي خلاني شبك، أنا قلت ألبس على أحسن موضة، ميلانو هي منارة الموضة فجابلي الجاكيت والحمد لله عشان عاداتنا وتقاليدنا هو كان معاه "جيبه" بس قلت لأ مش عايز أزودها، رميت "الجيبه" وضربت الشبك، وناس كتير لبست شبك".

وأكد أحمد سعد أنه لم ينزعج من الانتقادات التي وجهت له بسبب ملابسه، بالرغم من أنه لا يحب النقد عادة وقال: "أنا بتضايق جدا من الناس اللي بتقولي نقد، لكن أول مرة يعجبني النقد، أنا كنت بتشتم 3 أيام في الأسبوع زي المضاد الحيوي، لكن أنا كنت مبسوط أن الناس شافتني منهم وجوا بيتهم، ممكن حد تاني يلبس كده ويسيبوه عادي لكن الناس حابين إني أكون في بيوتهم، ودي حاجة أنا فخور بيها جدا وأنا بعمل كل ده للناس كل الأغاني بختارها عشان تدخل البيوت

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