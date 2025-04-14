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جريزمان يقود التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

 يصطدم أتلتيكو مدريد بنظيره فريق بلد الوليد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل الروخي بلانكوس، ضمن ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

 

موعد أتليتكو مدريد وبلد الوليد من الدوري الإسباني 

 ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل الروخي بلانكوس، ضمن ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وتنقل قناة beIN SPORTS مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، حيث تملك حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كليمنت لونجليه، خوسيه خيمينيز، ماركوس يورينتي، خافي جالان.

خط الوسط: كونور جالاجير، بابلو باريوس، كوكي، جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

 

موقف أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الليجا 

 ويدخل فريق أتلتيكو مدريد  مباراته أمام بلد الوليد محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يتذيل بلد الوليد الترتيب بـ16 نقطة فقط، وذلك بعد خوضهما 30 مباراة في البطولة. 

ويتمسك ديجو سيمويني بالوصول إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم فارق الـ6 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، خاصة بعد خروج الروخي بلانكوس من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك. 

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