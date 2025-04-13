وزير السياحة الأوغندي يزور اتحاد الغرف السياحية لبحث تعزيز التعاون

استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية، توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر.

وشارك في اللقاء عن الإتحاد هالة الخطيب المدير التنفيذى للاتحاد، وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، وعن غرفة الفنادق تامر عريان عضو الجمعية العمومية للاتحاد، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعدد من مسؤولي الهيئة.

جهود الدولة في تنشيط السياحة

وفي مستهل اللقاء قامت هالو الخطيب المدير التنفيذى للإتحاد بالترحيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ثم قدمت عرض مختصر عن دور الاتحاد وأوجه مساندته لجهود الدولة في تنشيط السياحة وتمثيل القطاع ومعاونته في التصدي لأي تحديات تواجهه

واستعرضت الخطيب دور الاتحاد المحوري في التنسيق فيما بين الغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى فيما يخص الأنشطة المختلفة ومنها التعليم والتأهيل والتدريب بهدف توفير العمالة المدربة اللازمة لسد احتياجات القطاع من الموارد البشرية وكذا دور الاتحاد في دراسة وابداء الرأي في التشريعات المنظمة للعمل السياحي بمصر بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة المصرية والقطاع السياحي الخاص، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بعمل الدراسات المتخصصة وتلك المقارنة بين المقصد السياحي المصري والمقاصد المنافسة لمعاونة متخذي القرار بالقطاع، وأكدت هالة الخطيب على ترحيب الاتحاد بالتعاون مع الجانب الأوغندي في ظل العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط البلدين.

نقل الخبرات المصرية في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري

وأشار الوزير الأوغندي في كلمته إلى تطلعه للاستفادة من تجربة الاتحاد والغرف في تمثيل القطاع السياحي الخاص بمصر كما أشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة بأوغندا معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مجال السياحة ونقل الخبرات المصرية في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري وكذا جذب الاستثمارات كما دعا الحضور لزيارة جمهورية أوغندا وحضور ورشة عمل مشتركة تتناول وضع أطر للتعاون السياحي المشترك بين الدولتين.

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