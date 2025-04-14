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حوادث

النيابة تأمر بتسليم جثة ضحية زوجها في الوايلي إلى شقيقها لدفنها

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

سلمت نيابة الوايلي جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها حارس جراج بعد أن عثرت عليها الأجهزة الأمنية بمنطقة جبلية بصحراء زهراء المعادي إلى شقيقها وصرحت بدفن الجثة. 

ومثل المتهم الجريمة، حيث وصل إلى مسرح الجريمة في سيارة الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة مكبلا بالأصفاد.

وما أن وصل المتهم حتى أنزله الحرس إلى مكان قتله زوجته وهو جراج 17 بشارع سليم عبده، وأشار المتهم إلى المكان الذي نفذ فيه الجريمة وهو داخل الجراج.

وأضاف المتهم أن زوجته تعدت عليه بالألفاظ بسبب خلاف نشب بينهما فضربها بحجر في رأسها وأرشد عن مكانه وبالعثور عليه تبين أنه مضرج بالدماء وظل يضرب فيها حتي سقطت على الأرض غارقة في دمائها فحملها المتهم إلى صندوق سيارة ربع نقل يمتلكها ووضعها فيها ثم لفها بمرتبة ووضع فوقها مرتبه وانتظر حتى تأكد من وفاتها.

وفي تمام الخامسة فجر يوم الواقعة حملها داخل السيارة ثم سار بها حتى وصل إلى صحراء زهراء المعادي وألقاها في منطقة جبلية لتأكلها الحيوانات وعاد واختبأ في الجيزة حتى ضبطته الأجهزة الأمنية.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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نيابة الوايلي صحراء زهراء المعادي قسم شرطة الوايلي أمن القاهرة

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