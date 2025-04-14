تنفيذ محور جديد لربط مدينة السويس الجديدة بطريق القاهرة - السويس مباشرة

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، وممثلو الهيئة العامة للطرق والكباري، بجولة تفقدية لتحديد مسار الطريق المستقل المزمع تنفيذه ليربط مدينة السويس الجديدة، مباشرة بطريق القاهرة - السويس الصحراوي، بما يضمن توفير مدخل رئيسي خاص بالمدينة، مستقل عن محافظة السويس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن زيادة طرق الوصول إلى مدينة السويس الجديدة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن إنشاء هذا الطريق المستقل يُعد خطوة محورية نحو دعم مكانة مدينة السويس الجديدة كمدينة متكاملة، تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات متنوعة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات، موضحة أن المدينة، التي تقع في موقع استراتيجي متميز بالقرب من العاصمة الإدارية ومينائي السخنة والأدبية، تُعد من المدن الواعدة التي تشهد طفرة في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

وعقب المعاينة، انتقلت المهندسة أسماء مخلوف يرافقها مسؤولو الجهاز إلى الحي الصناعي، حيث تفقدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة. وخلال الجولة، شددت رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية لضمان جودة التنفيذ بما يواكب التطور الذي تشهده المدينة.

شارك في الجولة من جهاز المدينة: المهندس عبدالحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير، مدير المشروعات والإسكان بالجهاز، ومسؤولو هيئة الطرق والكباري.

واختتمت رئيس الجهاز جولتها بالتأكيد على أن تطوير شبكة الطرق، وتوفير مداخل رئيسية مباشرة للمدينة، يُسهم في تعزيز مكانة مدينة السويس الجديدة كأحد أهم مراكز التنمية العمرانية والاستثمارية في المنطقة.

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