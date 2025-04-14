الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى القاهرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات).

 

غسل 90 مليون جنيه  

 وقدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة النيابة العامة المواد المخدرة جهزة وزارة الداخلية غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات بواقعة طبيب القاهرة الجديدة

استعجال تقرير الطب الشرعي في إنهاء شخص حياته بالتجمع الخامس

أول صور لإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالتجمع الخامس

تأجيل مرافعة دفاع 35 متهما بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" لـ 26 أبريل

تأجيل محاكمة 58 متهما فى خلية العمرانية

تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية

تحقيقات موسعة في إنهاء شخص حياته بالقفز من شرفة شقته بالتجمع الخامس

مسئولة الحجوزات بمركز تجميل تكشف مفاجآت بعد وفاة طبيبة أسنان بسبب حقنة فيلر

ads

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

أول تحرك من الأهلي لتجهيز زيزو لمونديال الأندية

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويج للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

رسالة قوية من أمير قطر للرئيس السيسي

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية