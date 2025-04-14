حبس شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى القاهرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات).

غسل 90 مليون جنيه

وقدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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