الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد بالدوري الأسباني والقناة الناقلة

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، يصطدم أتلتيكو مدريد بنظيره فريق بلد الوليد،  مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل الروخي بلانكوس، ضمن ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

 

موعد أتليتكو مدريد وبلد الوليد من الدوري الإسباني 

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل الروخي بلانكوس، ضمن ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وتنقل قناة beIN SPORTS مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، حيث تملك حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري.

ويأمل الروخي بلانكوس بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم وتحقيق الفوز على ضيفهم فريق بلد الوليد للوصول  على التوالي في الدوري الإسباني بعد التغلب على فريق إشبيلية في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

 

موقف أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الليجا 

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد  مباراته أمام بلد الوليد محتلًا المركز الثالث في جدول ترتب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يتذيل بلد الوليد الترتيب بـ16 نقطة فقط، وذلك بعد خوضهما 30 مباراة في البطولة. 

ويتمسك ديجو سيمويني بالوصول إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم فارق الـ6 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، خاصة بعد خروج الروخي بلانكوس من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد أتلتيكو مدريد أتليتكو مدريد وبلد الوليد موعد مباراة أتليتكو مدريد وبلد الوليد

مواد متعلقة

أزمة في ريال مدريد، تقارير تشير إلى احتمالية غياب مبابي عن نهائي كاس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الكرة النسائية

بهدفي رونالدو، النصر يفوز على الرياض بالدوري السعودي (فيديو)

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام بيراميدز بالدوري

خروج طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز من الملعب وسط حراسة مشددة (فيديو)

تراشق بالزجاجات بين جماهير الأهلي وبيراميدز "فيديو"

شاهد، جماهير بيراميدز تهتف للأهلي بـ مدرجات الدفاع الجوي
ads

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية