الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

أول قرار من النيابة بعد العثور على جثث 3 أطفال أشقاء بالجيزة

حادث الاطفال الضحايا
حادث الاطفال الضحايا

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثث 3 أطفال أشقاء في الجيزة، وأمرت بعرض جثث الأطفال على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة. 

كما أمرت باستدعاء أسرة الأطفال لسماع أقوالهم، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

 

ستة أطفال في عامين والمأساة مستمرة

في مشهد صادم لا يحتمله قلب، استفاقت قرية المتانيا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، على نبأ وفاة ثلاثة أطفال أشقاء داخل منزلهم، ليُضافوا إلى ثلاثة آخرين سبقوهم في ذات الظروف الغامضة، تاركين وراءهم علامات استفهام كثيرة وقلوبًا مكسورة.

 

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها داخل منزل الأسرة المنكوبة، إذ أكد شهود عيان أن هذه الأسرة – التي يعاني والداها من إعاقة سمعية وبكم – فقدت من قبل طفلًا ذكرًا، ثم طفلتين توأم، في حادثتين سابقتين. واليوم، فقدت الأسرة ثلاثة آخرين دفعة واحدة، هم: أحمد، ومحمد، وعبدالله، وجميعهم لم يتجاوزوا السادسة من أعمارهم.

 

تفاصيل الفاجعة في حادث وفاة ٣ أشقاء

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بمركز شرطة العياط بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثث 3 أطفال أشقاء دون وجود إصابات ظاهرية.

 

 الوالدان، العاجزان عن النطق والسماع، رويا بملامح يكسوها الذهول أنهما لاحظا تأخر الأطفال في الاستيقاظ، وحين اقتربا منهم، فوجئا بأنهم بلا حراك... أجساد صغيرة هامدة بلا روح.

 

التحقيقات مستمرة.. والقرية تترقب

فور البلاغ، انتقلت القوات الأمنية إلى منزل الأسرة للتحقيق في ملابسات الوفاة، فيما وضعت الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، التي أمرت بعرض جثث الأطفال على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرة الأطفال لسماع أقوالهم.

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محافظة الجيزة الجيزة العياط نيابة الجيزة

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