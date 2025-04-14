تفاصيل جريمة اللصوص السبعة، قتلوا شابًّا ليلة عقيقة ابنته في الهرم

تنظر الدائرة "26" جنايات الهرم، بمحكمة الجيزة بالكيلو 10.5، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة قتل "عبده الصعيدي" من أجل سرقته ليلة عقيقة ابنته على دائري كعابيش بمنطقة الهرم بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هم: "محمد ي."، كهربائي، و"يوسف م."، عامل مقهى، و"عبد النبي م." سائق و"مهاب م."، عامل توصيل طلبات، و"محمد ع." سائق، و"محمد ن." فني تكييفات، في 21 سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، وقد قتلوا المجنى عليه "عبد الرحمن مختار" وشهرته "الصعيدى"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ إنه ولسابق علمهم بوجود مبلغ مالي معه قرروا قتله، وانعقدت نواياهم الإجرامية وعقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم.

وضعوا دراجتين في طريق سيارة المجني عليه

وتابعت النيابة، أن المتهمين وضعوا خطتهم بإحكام مقررين الفتك بمن تسول له نفسه مقاومتهم، واستوقفوا المجني عليه بسيارته، وما أن تحققت خطواتهم بالتربص له بالطريق محل مروره واضعين دراجاتهم النارية حائطا يقطع طريقه لإجباره على الوقوف، حتى توجه المتهم الأول "محمد" إليه مشهرا في وجهه سلاحا أبيض "سكين"، وما أن قاومه حتى سدد له عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، ثم قام المتهم الأخير بأخذ حقيبته والتي تحتوى على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار من موقع الجريمة.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليه حاول الفرار، إلا أن باقي المتهمين طاردوه حتى تمكنوا منه، وتكالبوا عليه بالتعدى بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الخامس بضربة "مطواة"، استقرت بصدره أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، وسرق المتهمين مبلغ مالي "تسعون ألف جنيه"، بعد أن أتموا جريمة القتل.

وأفادت التحريات بأنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة ابن عمه “أحمد” بأحد المحالات لإرسال مبلغ مالي تصادف وجود المتهمين الأول والأخير، واللذان ما أن أبصرا مبلغا ماليا بحوزتهما، حتى توجها إلى باقى المتهمين واتفقوا على إجبارهما على إيقافهما على الطريق، بأن وضعوا دراجتين ناريتين في طريقهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تمكنوا من إيقاف سيارة المتوفى حتى توجهوا جميعهم إليه وأشهر الأول سلاحًا أبيض "سكين"، وما أن حاولا مقاومته حتى تعدى عليهما بالضرب بأن سدد لهما عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة، وتسببت في وفاته.

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