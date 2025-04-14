التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في جريمة أسرية تهز أطفيح، أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقاتها

مرت 3 شهور على وفاة سيدة ثلاثينية في مدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، دون أن يشك أحد في وفاتها، حيث أعلنت أسرتها أنها توفيت "موتة ربنا"، وأقيمت لها جنازة ودفنت في مقابر العائلة دون إخطار الجهات المختصة أو الحصول على تصريح من مفتش الصحة.

وبعد التحري عن ظروف الوفاة، أفاد الأهالي بأنها طبيعية، إلا أن معلومات وردت أن السيدة كانت مطلقة، وسبق أن ضبطها والدها قبل وفاتها بيومين برفقة شاب، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوفاة

على الفور، أبلغ المقدم مختار قياداته، فوجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوفاة.

وبعد سلسلة تحريات مكثفة قادها محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجني عليها كانت تقيم بمفردها في منزل مجاور لمنزل أسرتها بعد طلاقها، وعندما علم والدها بعلاقتها بأحد الشباب، اشتعل غضبه، خاصة بعد أن ضبطها معه في وضع مخل.

ضربوها حتى الموت

وكشفت التحريات أن الأب استعان ببناته الثلاث، شقيقات المجني عليها، وتعاونوا جميعًا في الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وسط اتهامات بالخزي والعار، حتى فارقت الحياة بين أيديهم، حاولت الأسرة التستر على الجريمة، فأعلنوا وفاتها طبيعية ودفنوها دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

بعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت مباحث أطفيح إذنا من النيابة العامة، وتمكن العميد محمد مختار وفريقه من ضبط الأب وبناته الثلاث.

وبمواجهتهم، أقروا بجريمتهم، ليحالوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.