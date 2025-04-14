سقوط عنصر إجرامي بحوزة ترسانة أسلحة نارية قبل بيعها بـ طوخ

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تخصص في جلب وترويج الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

سقوط عنصر إجرامى بحوزة ترسانة أسلحة نارية قبل بيعها بـ طوخ

ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان تواجد المتهم وضبطه وبحوزته ترسانة من الأسلحة شملت: 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 8 فرد محلي، 4 خزائن، وعدد من الطلقات متعددة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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