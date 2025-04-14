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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة قتل شاب بالخطأ في الساحل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الساحل تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بدهس أحد الأشخاص أثناء سيره بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، 15 يوما على ذمة التحقيق.


تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة لشخص يعمل عاملًا ومقيم بدائرة قسم الشرابية، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسد، نتيجة ادعاء وقوع حادث تصادم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يسير على قدميه بالشارع، حين صدمته سيارة ميكروباص مجهولة، مما أسفر عن إصابته إصابات خطيرة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة هاربًا من المكان.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.


وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه فرّ هاربًا خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي بعد الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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