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خارج الحدود

أول تعليق من باريس على قرار الجزائر بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

 دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.

 

باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية

 وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

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الجزائر تمهل 12 موظفًا في السفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة البلاد

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا

وتابع: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

 

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس": إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.

يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

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باريس السفارة الفرنسية الجزائر فرنسا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو

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