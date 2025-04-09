"كارمن" تجذب نجوم المسرح في أسبوعها الأول بالطليعة (صور)

يستمر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة في تقديم العرض المسرحي " كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة وإخراج المخرج ناصر عبد المنعم، حيث شهد العرض حضور مسرحيين من مصر والعالم العربي في أسبوعه الأول.

الأسبوع الأول للعرض المسرحي كارمن

ومن أبرز حضور العرض في الأسبوع الأول المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث.

وحضر أيضا الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الفنان غنام غنام بالإضافة عدد كبير من الفنانين والنقاد منهم الفنانة لقاء سويدان، الفنان عزت زين، الفنانة عايدة فهمي، وغيرهم.

فريق مسرحية كارمن

"كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي ابراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.

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