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حوادث

اعترافات صادمة لعاطل متهم بسرقة الهواتف في المطرية

سرقة الهواتف المحمول
سرقة الهواتف المحمول

أدلى عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة باعترافات تفصيلية أمام  نيابة المطرية وقال إنه اتفق مع أحد الأشخاص سيئ النية أن يبيع له ما يقوم بسرقته من المواطنين. 

وأضاف المتهم أنه يبيع الهاتف المحمول الواحد لعميله بمبلغ 200 جنيه مشيرا إلى أن جميع متحصلات سرقته ينفقها على شراء المواد المخدرة كونه من مدمني مخدر الشابو.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بدائرة قسم شرطة المطرية، لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته، اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف باستخدام أسلوب المغافلة. 

وبإرشاده، تم ضبط جميع الهواتف المسروقة، التي شملت متحصلات وقائع سرقة أخرى، بحوزة عميله سيئ النية، وهو عامل يقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم السابق ذكره وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية مخدر الشابو قسم شرطة المطرية

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