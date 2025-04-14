أزمات سوزي الأردنية عرض مستمر.. البلوجر تتهم فتاتين بسرقة هاتف شقيقتها بالأميرية.. وإخلاء سبيلها في قضية فيديو شركة التوظيف

ما زالت الأزمات تلاحق البلوجر سوزي الأردنية والذي وضعها في صدارة محركات البحث فبعد إخلاء سبيلها في قضية نشر فيديو لإحدى شركات التوظيف وتم اتهامها بالإساءة إليه عادت مرة أخرى، وهذه المرة بفيديو لها مع شقيقتها تقول إنها قد سرق منها هاتفها المحمول أثناء تواجدها بمنطقة الأميرية.

سوزي الأردنية خرجت في الفيديو وقالت إن شقيقتها من ذوي الهمم قد استغلها أحد الأشخاص وسرق هاتفها المحمول. الأجهزة الأمنية فور تداول الفيديو تحركت ونجحت في تحديد وضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

وقالت سوزي الأردنية خلال مقطع فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن شقيقتها "مي"، من ذوي الهمم، تعرضت لسرقة هاتفها من قِبل فتاتين أثناء تواجدها بالشارع، مشيرة إلى أن المتهمتين استغلّتا ضعف بصر شقيقتها وحالتها الصحية، وقامتا بإبعادها عن محيط سكنها، وسرقة الهاتف، مما أدى إلى تيه شقيقتها لعدة ساعات قبل أن يعثر عليها بعض الأهالي ويعيدوها للمنزل.

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية

وبعد التحريات، تم ضبط إحدى الفتاتين، وبمواجهتها أفادت بأن شقيقة سوزي تركت الهاتف معها سهوًا، نافية نية السرقة، وقالت الفتاة إنها لم تسرق هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية موضحة أن الاولي كانت تجلس لديها وقد نسيت الهاتف بحوزتها ولم تسرقه وتحفظت النيابة علي الفتاة وعلى الهاتف.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الفتاة والهاتف المحمول واستدعاء سوزي الأردنية وشقيقتها للتعرف على المضبوطات ومواجهة المتهمة.

إعلان سوزي الأردنية لشركة توظيف

وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي واجهت البلوجر سوزي الأردنية فخلال شهر مارس الماضي تلقت النيابة العامة بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تفيد بقيام سوزي الأردنية بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء في الشكوى أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

وفي نهاية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزى الأردنية سنتين

وأزمة ثالثة واجهتها البلوجر سوزي الأردنية وهي سب والدها عبر بث مباشر خلال موقع التواصل الاجتماعي التيك توك وعقب القبض عليها تم إحالتها إلى محكمة الطفل التي قضت بحبسها سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه، ثم استأنفت سوزي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف عليه.

ودفع المستشار أشرف عبد العزيز محامى البلوجر سوزي الأردنية بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهمة ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، وبالتالي ينعدم لديها الإرادة، وكذلك بطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سن المتهمة فهى مواليد 2006.

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