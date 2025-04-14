طب أسنان عين شمس تحتفل بيوم اليتيم بالكشف على 150 طفلا

احتفلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس بيوم اليتيم، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كريم البطوطي عميد الكلية، ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بمجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والترفيهية للأطفال.

طب أسنان عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

تضمن الاحتفال قافلة طبية إلى دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الهمم، بالتجمع الخامس بالتعاون مع وزارة الصحة حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٥٠ طفلا من الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنفيذ جلسات علاج بالفلورايد، بالإضافة إلى تقديم التوعية بأهمية نظافة الفم والأسنان والتغذية الصحية، وتوزيع فرش ومعجون الأسنان على الأطفال بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الامتياز بالكلية إلى جانب أطباء وزارة الصحة.

كما استضافت الكلية أربعة من دور أيتام من مناطق مختلفة مثل حلمية الزيتون والعباسية، وتم تنظيم يوم ترفيهي مميز للأطفال شمل توزيع وجبات وهدايا وفرش ومعجون الأسنان، إلى جانب تنفيذ جلسات فلورايد لحماية أسنانهم.



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