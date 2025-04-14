الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طب أسنان عين شمس تحتفل بيوم اليتيم بالكشف على 150 طفلا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 احتفلت كلية طب الأسنان  جامعة عين شمس بيوم اليتيم، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كريم البطوطي عميد الكلية، ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بمجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والترفيهية للأطفال.

 

طب أسنان عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

 تضمن الاحتفال قافلة طبية إلى دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الهمم، بالتجمع  الخامس بالتعاون مع وزارة الصحة  حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٥٠ طفلا من الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنفيذ جلسات علاج بالفلورايد، بالإضافة إلى تقديم التوعية بأهمية نظافة الفم والأسنان والتغذية الصحية، وتوزيع فرش ومعجون الأسنان على الأطفال بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الامتياز بالكلية إلى جانب أطباء وزارة الصحة.

 

كما استضافت الكلية أربعة من دور أيتام من مناطق مختلفة مثل حلمية الزيتون والعباسية، وتم تنظيم يوم ترفيهي مميز للأطفال شمل توزيع وجبات وهدايا وفرش ومعجون الأسنان، إلى جانب تنفيذ جلسات فلورايد لحماية أسنانهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الرعاية الصحية خدمة المجتمع وتنمية البيئة طب الاسنان جامعة عين شمس نظافة الفم والأسنان ذوى الاحتياجات الخاصة حلمية الزيتون

مواد متعلقة

موعد انطلاق امتحان الفصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور تحصل على شهادة الاعتماد من GAHAR

وزير الطيران يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين

جامعة عين شمس تتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم

التعليم العالي: تعاون أكاديمي وبحثي مستدام بين معهد تيودور بلهارس ومستشفى بوجون

مطار سفنكس يطلق مبادرة جديدة لدعم الصم والبكم

اللجنة المصرية لليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات

انطلاق امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم

ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والمرجان في سوق العبور

ارتفاع يصل لـ 6.5 جنيه في سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

ضوابط تصويت النواب على الحساب الختامي لموازنة 2023/2024

ترامب: الضربة الروسية على أوكرانيا مروّعة، وزيلينسكي يدعوه لتفقد الدمار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية