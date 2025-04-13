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رياضة

الدوري الممتاز، المصري يصالح جماهيره برباعية في مرمى بتروجت

المصري وبتروجيت،
المصري وبتروجيت، فيتو

الدوري الممتاز، اكتسح فريق المصري البورسعيدي نظيره بتروجت برباعية نظيفة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز رباعية المصري البديل بابا بادجي “هاتريك”، وميدو جابر هدف.

مباراة بتروجيت والمصري

 

سيطر بتروجت على أحداث الشوط الأول لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى حيث اتيحت له أربعة انفرادات كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

في الدقيقة 12 انفرد رشاد المتولي بحارس مرمى المصري البورسعيدي لكن أبعدها جاد ببراعة وخرجت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 13 كريم العراقي يرسل كرة عرضية لكن يبعدها الدفاع ببراعة خرج صلاح محسن بعدها من ملعب المباراة متأثرا بإصابة ليشارك بابا بادجي بدلا منه.

وفي الدقيقة 46 سجل بيب إنسا بابا باجي الهدف الأول بعدما شارك كبديل لصلاح محسن.

واستقبل كرة عرضية ومن ثم انفرد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك.

ولجأ محمد الغازي حكم المباراة إلي تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل اللاعب ليؤكد الفار أحقية المصري بالهدف.

وفي الدقيقة 66 سجل ميدو جابر الهدف الثاني للمصري بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ومن ثم سدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 أحرز بابا بادجي الهدف الثالث بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 82 أحرز بابا بادجي الهدف الرابع لفريقه والثالث هاتريك 

ترتيب المصري وبتروجت بالدوري الممتاز

ويحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

 

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

المصري ضد بتروجيت، وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة فريق بتروجيت.

محمود جاد لحراسة المرمى.  

كريم العراقي، محمد هاشم، محمود حمادة، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط. ميدو جابر، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.  

البدلاء: محمد شحاتة، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري

وكان تشكيل بتروجت كالتالي:

عمر صلاح لحراسة المرمى
بدر موسى، إسلام عبد الله، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد لخط الظهر

محمد علي عكاشة، حامد حمدان، رشاد المتولي، أدهم حامد لخط الوسط

إسماعيل بامبا لخط الهجوم

البدلاء: 
محمد خليفة عبد العزيز سيد، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، زياد فرج، إيمانويل لاكي، شيكودي جابريال، كليتشي.

 

وتعادل المصرى مع بيراميدز سلبيا بالجولة الماضية بالدورى المصري، فيما حقق بتروجيت الفوزعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

 

حكام مباراة المصري ضد بتروجيت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مبكرًا عن حكام مباراة المصري ضد بتروجيت كالتالي:

محمد الغازي (حكمًا للساحة).. خالد حسين ومحمد محمود لطفي (مساعدين).. أحمد حمدي (حكمًا رابعًا).. علاء صبري ومحمود أبو الرجال (تقنية الفيديو).

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