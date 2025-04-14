بدوي يبحث مع رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية سبل زيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء موسعًا مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات قطاع البترول.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤- مارس ٢٠٢٥ وتحديد المستهدفات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة.

وفى بداية اللقاء، وجه المهندس كريم بدوى الشكر للجميع على الشراكة الفعالة والناجحة مع جميع الشركاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتحقيق نجاحات جديدة للجميع وليس لطرف واحد

وأضاف: النجاح في زيادة الإنتاج من البترول والغاز يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين من الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل مليارات الدولارات المخصصة للطاقة واستيراد المنتجات، وكذلك التزامات القطاع المالية نحو الشركاء، ليؤكد على مدى التزام الدولة بالشفافية التى تعمل بها مع شركائنا الدوليين.

فرص استثمارية واعدة في مشروعات الطاقة النظيفة

وتابع بدوي أن مصر لديها فرص بترولية وغازية واعدة، بالإضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، ويمكن استغلالها بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الاخيرة تحقيق اكتشافات فى منطقة خليج السويس وزيادة الأنشطة فى منطقة الصحراء الغربية، وهذه نتائج مبشرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج.

وأشار إلى أن كل برميل زيت خام وكل قدم غاز طبيعي يتم إضافته له أهمية كبيرة، موضحا أن هناك خطط للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وسيكون لها أثر إيجابي قريبًا.

وخلال اللقاء استعرض قيادات الهيئة والشركات القابضة ووكلاء الوزارة مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات.

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