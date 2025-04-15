منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا، يواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح، معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية لتجهيز الفراعنة، الروح القتالية سلاح أسامة نبيه بحثا عن بطاقة المونديال

يدخل منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، غدا الثلاثاء 15 أبريل الجاري، معسكرا تدريبيًا مغلقا بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعددا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي تقام في ضيافة مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لكأس العالم التي تقام تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا، فيتو

العاصمة الإدارية تستقبل معسكر منتخب الشباب

وفضل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، إقامة معسكر الفراعنة الصغار في العاصمة لإدارية، لتوفير أكبر قدر من التركيز للفريق قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي يسعى منتخب مصر من خلالها إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في شيلي أواخر العام الجاري.

منتخب مصر يبحث عن وديتين دوليتين

وفتح مسئولو اتحاد الكرة قنوات اتصال مع عدد من الاتحادات الإفريقية والعربية، لتوفير مباراتين وديتين لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، في معسكره الأخير قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

و من المرجح أن يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراتين وديتين مع منتخبين من المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ولكن بعيدا عن المنتخبات التي وقعت ضمن مجموعته في البطولة وهي جنوب إفريقيا وزامبيا وتنزانيا وسيراليون

ومن المتوقع، أن يعلن اتحاد الكرة عن طرفي المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية محلية في النصف الأول من معسكر البطولة

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

موعد إرسال قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا

يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه، على تحديد قائمة الفريق التي يخوض بها بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وذلك تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الأفريقي مساء غد الثلاثاء 15 من الشهر الجاري، وهو آخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة، والتي تضم 21 لاعبًا بالإضافة إلى 5 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

ويبدأ معسكر منتخب الشباب بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة.

قرعة أمم إفريقيا للشباب، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي أجريت أمس بمقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات: زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

ويقص منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، شريط مبارياته في بطولة أمم إفريقيا أمام منتخب جنوب إفريقيا “البافانا بافانا” في مباراة الافتتاح للبطولة يوم 27 أبريل.

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جنوب إفريقيا في إفتتاح البطولة يوم 27 أبريل الجاري، فيما جاء ترتيب باقي مباريات الفراعنة الصغار في "كان" الشباب على النحو التالي:

مواعيد مباريات مصر بأمم إفريقيا للشباب

مصر ضد جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

مصر ضد سيراليون 30 أبريل.

مصر ضد زامبيا 3 مايو.

مصر ضد تنزانيا 9 مايو.

مواعيد مباريات دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب، فيتو

مجموعات أمم إفريقيا للشباب

ووفقا للقرعة التي أجريت أمس الأحد، جاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

لائحة التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

ويتأهل للدور ربع النهائي بأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

أسامة نبيه يحفز لاعبي منتخب الشباب، فيتو

رسالة أسامة نبيه للاعبي منتخب الشباب

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، عقد جلسة مع لاعبي الفريق عقب إنتهاء معسكر الفريق الماضي، الذي أقيم في قطر مؤخرا، أعرب خلالها عن ارتياحه لمعسكر الدوحة الذي اختتمه منتخب الفراعنة بفوز كبير على منتخب الإمارات الأوليمبي بخمسة أهداف لهدف، ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية

وجاء حوار نبيه مع اللاعبين واقعي بعدما أشاد بهم والشكل الجيد الذى ظهروا عليه في المباريات الودية الثلاثة مع منتخبات أولمبية لدول: قطر وكرواتيا والإمارات وارتفاع معدل أعمار المنافسين أعطي التجارب الثلاثة طابع المباريات الرسمية القوية وكان لاعبو مصر عند حسن الظن بهم

منتخب مصر للشباب، فيتو

الروح القتالية سلاح الفراعنة بأمم إفريقيا

وأضاف اسامة نبيه فى لقائه مع لاعبيه بعد ودية الإمارات قائلا المشوار الحقيقي لم يبدأ بعد.. الروح القتالية أكثر شئ أسعدني واعتبرها سلاحنا الذى أتمنى ألا نتخلى عنه مهما كانت المعارك الكروية التى تنتظرنا فى المعترك الإفريقي الشرس.. كلي ثقة فيكم ولكن القادم يحتاج لمزيد من التركيز والالتزام الخططى من أجل تحقيق حلم التأهل لمونديال شيلي.

ووجه اسامه نبيه الشكر إلى هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة الداعم القوي المنتخب، كما أشاد بمجهودات الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة ويذلل العقبات وكذالك شكر اسامه نبيه كل معاونية فى الجهاز الفني وفي الجهاز الإداري بقيادة النشط حمادة أنور مؤكدا أن الكل يقوم بواجبه ويقدم اقصي ما فى وسعه من أجل منتخب الشباب.

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