هند صبري تتعاقد على مسلسل جديد للعرض خارج رمضان

تعاقدت الفنانة هند صبري على بطولة مسلسل جديد مع إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وذلك للعرض عبر المنصة خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن المفترض أن تتولى المخرجة مريم أحمدي مهمة إخراج المسلسل الذي كتبه السيناريست محمد هشام عبية والذي يحمل اسم مبدأي “دم على صدر”

مسلسل البحث عن علا

من جانب تحدثت الفنانة هند صبري عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسلها الشهير “البحث عن علا”.

في هذا السياق قالت هند خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “حتى الآن لا يوجد شيء جديد، وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبئه السنين”.

وأضافت: “علا شخصية بحبها جدًا وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا”.

هند صبري من ضمن ١٠٠ امرأة ملهمة فى العالم

على جانب آخر، كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تتضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024.

من بين هؤلاء النساء اختارت بي بي سي هند صبري باعتبارها واحدة من أشهر النساء في السينما العربية.

وجاء في تقرير بي بي سي أن هند صبري لها دور رائد في الفيلم النسوي "صمت القصور" (1994) بمثابة استكشاف للاستغلال الجنسي والاجتماعي الذي تواجهه المرأة في تونس.

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