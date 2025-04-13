مناقشة رواية "الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ " بالمجلس الأعلى للثقافة الأربعاء

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة احتفالية " محفوظ فى القلب “..لعزة الهوية المصرية ” ندوة لإحدى أعمال الأديب الكبير أحمد فضل شبلول رواية بعنوان " الليلة الأخيرة في حيـاة محفوظ " احتفاءً بإسهامات الكاتب الكبير نجيب محفوظ في تعزيز الهوية المصرية،وذلك الأربعاء الموافق ١٦ ابريل الساع السابعة مساءً.

الليلة الأخير فى حياة نجيب محفوظ

و تُدير الندوة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، وبحضور كلا من: د.شريف الجيارأستاذ النقد والأدب المقارن - جامعة بنى سوي، ود. سحر شريف أستاذ النقد والأدب بكلية الآداب -جامعة الإسكندرية.

يُعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات علي الفيسبوك وعبر قناتها علي اليوتيوب

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