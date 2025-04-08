حقيقة تعديل جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية (صور)

أعادت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية نشر جداول امتحانات النقل، والشهادتين الابتدائية، والإعدادية، والبرنامج التأهيلي، مع التأكيد أنه لم يحدث تغيير في الجداول التي تم نشرها في فترة سابقة، وذلك على النحو التالي:



وفي سياق متصل، وجه قطاع المعاهد خطاب لجميع المناطق الأزهرية بشأن مواعيد عقد اختبارات المتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، ( للعمل على الحاسب الآلي)

وأشار القطاع إلى بسرعة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بسرعة إبلاغ جميع المعاهد الأزهرية بمواعيد اختبارات الحاسب الآلي فقط وذلك بناء على رغبته الشخصية حسب المواعيد التالية الوجه البحري والقاهرة الأحد الموافق 13/4/2025م والوجه القبلي الأربعاء 16/4/2025م وتخلفات الوجه البحري والقاهرة الأحد الموافق 20/4/2025م وتخلفات الوجه القبلي الأربعاء 23/4/2025م وذلك وفق الضوابط التالية:

ضوابط المراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

1 – أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

2 – عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2024/2025م.

3 – ألا يكون من المحالين للتقاعد خلال فترة العمل بلجنة النظام والمراقبة.

4-إجادة العمل على أجهزة الحاسب الآلي.



امتحانات الثانوية الأزهرية 20225

5– عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

6 – ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشرة يومًا في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

7– ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

8– ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

9– ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

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