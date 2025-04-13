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ثقافة وفنون

سبب بكاء جلا هشام في نهاية تصوير "ولاد الشمس"

جلا هشام؛ فيتو
جلا هشام؛ فيتو

 


كشفت الفنانة جلا هشام تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، موضحة أنها اندمجت في الشخصية لدرجة أنها أحبتها للغاية.

 

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc، أن هذه المحبة حدثت رغم تناقض شخصيتها الحقيقية ودورها في المسلسل من حيث الجرأة، قائلة: "حبيت شخصية سعاد في مسلسل (ولاد الشمس) من أول مرة قرأت فيها السيناريو، لأني كل مرة باخد دور بدّور على المشترك بيني وبينها، وفي آخر يوم تصوير قعدت أعيط أوي بسبب ارتباطي بالشخصية".

 

شخصية سعاد 

 

وتابعت جلا هشام: " شخصية سعاد جريئة جدا عكس شخصيتي، لذلك قررت إني أروح أعمل شعري في كوافيرات شعبية علشان اتعلم الشخصية واخد منهم حاجات تظهر شخصية سعاد بطريقة مميزة ودا ساعدني جدا".

 

وواصلت: "روحت لكوافيرات كتير في مناطق شعبية وخليتهم يكلموني عن حياتهم، وبدأت اسمع ليهم واشوف طريقتهم علشان أقرب لشخصية سعاد، واستفدت منهم جدا في خروج الشخصية بهذه الطريقة".

 

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