لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

كشف الإعلامي توفيق عكاشة حقيقة دخول مصر في معركة عسكرية، ومزاعم امتداد المعركة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، التي تقودها إسرائيل وأمريكا، إلى مصر.

محاولة توريط مصر في حرب عسكرية

وأكد توفيق عكاشة أن توريط مصر في حرب عسكرية أو محاربة بعض الدول لها مجرد مزاعم غير حقيقية، والحديث عن حرب عسكرية تخوضها مصر مزاعم وشائعات ليس لها أساس من الصحة، قائلًا: “مصر لن تحارب أحدا ولن يحاربها أحد”، وذلك بعدما انتشرت شائعات، يروج لها الاحتلال الإسرائيلي، عن حرب عسكرية ستخوضها مصر، في محاولة لإفشال الخطة المصرية لمنع تهجير أهل غزة من أرضهم.

وقال توفيق عكاشة عن موقف مصر، بشأن شائعات دخولها في حرب: “مصر لن تحارب أحدا ولن يحاربها أحد وأى كلام عن حرب عسكرية كلام كذب ليس له أى أساس من الصحة”.

مصر تسعى لإفشال تهجير أهل غزة

جدير بالذكر أن مصر تسعى بشكل حثيث لإفشال خطة تهجير أهل غزة من أراضيهم، وتتبنى خطة لإعمار غزة بدون تهجير أهليه خارج أرضهم، وتحذر إسرائيل من بدء تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة، والتأكيد على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها.

إفشال تهجير أهل غزة، فيتو



ولإفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير أهل غزة، عقدت مصر اجتماعي ثلاثي بين مصر وفرنسا والأردن، مؤخرًا، ودعت للعودة الفورية لوقف إطلاق النار، وحماية الفلسطينيين، وضمان تلقيهم المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري وكامل.

كما دعت مصر لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير 2025، والذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.

وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بشكل كامل، هي التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب القادة عن قلقهم البالغ بشأن تردّي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد من حدة التوترات، معبرين عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.

الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة

كما أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الموقف العربي واضح بالرفض الكامل لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، أو دفعهم خارج وطنهم سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم.

مصر تُفشل تهجير أهل غزة من القطاع، فيتو



وقال بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة: “خروج الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي”، مضيفًا أنه “توجد أرض ولا يوجد عليها شعب ولابد من وقف إطلاق النار وسياسة التجويع اليومي التي تنتهجها إسرائيل”.

وأكد بدر عبد العاطي أن “الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تتضمن إقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني، وتوفير خدمات أساسية تساعده على التمسك بأرضه، مؤكدا أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه خط أحمر وخروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيعني تصفية القضية الفلسطينية”.

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