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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود

الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته القادمة، في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة 

ويواجه الزمالك نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره حرس الحدود، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول في شباك حرس الحدود، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 45، صوبها بنجاح على يمين محمود الزنفلي.

فيما جاء الهدف عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 90 من انفراد بالمرمى.

واستغل الزمالك تعادل بيراميدز والأهلي يوم أمس، بالفوز على حرس الحدود أملا في المنافسة على.

 

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج  - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في الدفاع: مؤمن عوض، محمد سامي، إبراهيم عبد الحكيم، كريم يحيى.

في الوسط: فوزي الحناوي، محمد مجلي، إيزي إيميكا.

في الهجوم: محمود ممدوح، محمد فاروق، حازم محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء حرس الحدود كل من: محمد السيد، ومحمد عبد السلام، ومحمد مصطفى، ورأفت خليل، وعمر فتحي، وأحمد طعيمة ويوسف عاطف، وزياد طارق، وعمرو جمال.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 

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