إعفاءات من الرسوم وخدمات مجانية، عروض البنك الأهلي لعملائه

حدد البنك الأهلي عدد من الخدمات المجانية التي يتم تقديمها خلال الفترة الحالية لعملائه.

وقال البنك الأهلي إنه في إطار مبادرة البنك المركزي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي وذلك خلال الفترة اعتبارا من 1 إبريل 2025 حتى 30 إبريل 2025 يمكن للأفراد الطبيعيين مصريين الجنسية البالغين والقصر فتح حساب ( جاري/توفير ) بالجنيه المصري بدون مصاريف فتح حساب أو حد أدنى.

وتشمل قائمة الخدمات المجانية أيضا من البنك الأهلي لعملائه ما يلي:

الإعفاء من مصاريف إصدار بطاقة الخصم (الأصلية والإضافية) وذلك على بطاقات ميزة للخصم المباشر فقط – مع تطبيق مصاريف الدمغة النوعية.



الإعفاء من مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.



الإعفاء من المصاريف السنوية، ومصاريف التجديد للمحفظة الإلكترونية (الفون كاش).

يبحث عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات أو غيرها من البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وقال البنك الأهلي إن البطاقات الائتمانية فقط هي المتاح عليها التقسيط دون غيرها، من أنواع البطاقات الأخرى.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

أوضح مسؤولون البنك الأهلي طريقة التحويل على بطاقة الحوالات.

وقال البنك إنه للتحويل على بطاقة الحوالات الخاصة بالعملاء، يمكنهم التحويل باستخدام رقم البطاقة كاملا ويسبقه ثلاث أصفار.

بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية

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