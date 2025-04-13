الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية والهواتف في الخليفة والمطرية

حبس
حبس

نجح رجال الشرطة بالقاهرة، في ضبط  لصوص سرقة الدراجات النارية والهواتف بمنطقتي  الخليفة والمطرية .

نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل  بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية والهواتف فى الخليفة والمطرية 
سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية والهواتف فى الخليفة والمطرية 

وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم)  وتمكن رجال الشرطة ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

كما ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

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 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها والمتحصلة من وقائع سرقة آخرى لدى عميله سيئ النية عامل – مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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أمن القاهرة سرقة الهواتف المحمول سرقة الدراجات النارية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الخليفة

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