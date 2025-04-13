موازنة البرلمان: لن نشهد زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بشرط (فيديو)

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في الموازنة الحالية دعم السلع التموينية في الموازنة يقدر بـ 133.3 مليار جنيه أما دعم المواد البترولية يصل إلى 165.1 مليار جنيه.

دعم صناديق المعاشات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"هناك دعم متعلق بالمساهمة في صناديق المعاشات بقيمة 134.8 مليار جنيه".

حجم الدعم في موازنة العام المالي المقبل

وتابع:"دعم العلاج على نفقة الدولة يصل إلى 13.6 مليار جنيها، والدولة في الموازنة القادمة الدعم واخد حقه بأرقام كبيرة".

اسعار المواد البترولية

ولفت:"الزيادة الأخيرة في اسعار المواد البترولية ستكون الوحيدة خلال هذا العام المالي في حال استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا".

دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز

في وقت سابق أوضح وزير البترول الأسبق أسامة كمال:"لما يكون دعم لتر السولار 15 جنيها وإحنا بنحط في الشارع 50 مليون لتر يوميا فبالتالي الدعم اليومي يصل إلي 750 مليون جنيه، لما تكون تكلفة أنبوبة البوتاجاز 8 دولارات واطرحها بـ 150 جنيها أي بدعمها بـ 250 جنيها يعني بحط يوميا دعم على الأنبوبة 250 مليون جنيه يوميا".

مشكلة إنتاج البترول

وتابع:"إحنا بندعم بس السولار والبوتاجاز بمليار جنيه يوميا، في وقت تأثر قطاع البترول وحجم إنتاجه نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب فقل الإنتاج، وبالتالي زاد الاستيراد والاستهلاك".

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