مواعيد جميع مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

أمم إفريقيا للشباب، أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل.

مجموعات أمم إفريقيا للشباب

وأسفرت عن النتائج التالية:

وجاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

الجدول الكامل لجميع مباريات دور المجموعات

وتنشر فيتو جدول مواعيد جميع مباريات الدور الأول من بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

طريقة التأهل للدور ربع النهائي

ويتأهل للدور ربع النهائي بـأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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