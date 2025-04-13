تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

قدمت الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب مذكرة إلى وزارة التموين تطالب فيها برفع أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 30%، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن الخبز السياحي يمثل نحو 45% من استهلاك المواطنين، بينما يحصل 55% على الخبز البلدي المدعم.

وأوضح أن أسعار الخبز السياحي ستختلف حسب المناطق، لكنها لن تقل عن 25 إلى 30% زيادة مقارنة بالسعر الحالي، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الرغيف السياحي من 1 جنيه إلى 1.25 أو 1.5 جنيه، بينما قد يرتفع الرغيف المباع بـ2 جنيه ليصل إلى 2.25 أو حتى 2.5 جنيه في بعض المناطق، حسب توفّر المواد الخام وسهولة الوصول إليها.

ثبات سعر رغيف الخبز السياحي

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.

وأشار فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

زيادة أسعار البنزين والسولار

بنزين 95.. 19 جنيهًا لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80.. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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