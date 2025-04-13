الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف عبد الله السعيد في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل عبد الله السعيد هدف الزمالك في شباك حرس الحدود، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 45، صوبها بنجاح على يمين محمود الزنفلي.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في الدفاع: مؤمن عوض، محمد سامي، إبراهيم عبد الحكيم، كريم يحيى.

في الوسط: فوزي الحناوي، محمد مجلي، إيزي إيميكا.

في الهجوم: محمود ممدوح، محمد فاروق، حازم محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء حرس الحدود كل من: محمد السيد، ومحمد عبد السلام، ومحمد مصطفى، ورأفت خليل، وعمر فتحي، وأحمد طعيمة ويوسف عاطف، وزياد طارق، وعمرو جمال.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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