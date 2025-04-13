أحمد الشرع يصل الإمارات برفقة الشيباني

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات.

وتوجه الرئيس أحمد الشرع يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني ووفد مرافق إلى الإمارات اليوم الأحد، في أول زيارة إلى الإمارات منذ تنصيبه.

وكتب وزير الخارجية الشيباني عبر منصة "إكس" مرفقا صورته مع الرئيس الشرع على متن الطائرة: "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

وتوجه أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.