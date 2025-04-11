محافظ سوهاج ونائبه يسلمان 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج (صور)

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ بتسليم عدد 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي جاء ذلك بحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظ سوهاج ونائبه يسلمان 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج الأولى بالرعاية

وهنأ المحافظ المستفيدين من الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات، وقد شملت الأجهزة التي تم توزيعها "غسالة، بوتاجاز، مكواة، خلاط، سجادة، وفرن بوتاجاز، وبطانية ومفروشات".

وثمن المحافظ جهود التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

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