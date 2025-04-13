الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة أسفر عن إصابة 10 أشخاص بالجيزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

 

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع نتيجة عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

 

اندلاع حريق في شقة بالطالبية 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية السيطرة على الحريق، وتبين إصابة 10 أشخاص نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

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