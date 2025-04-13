الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

جولة مفاجئة في مواقف الجيزة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

جولة على مواقف السرفيس
جولة على مواقف السرفيس
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 قام السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، محمد مرعي، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد مواقف السرفيس والنقل الجماعي في عدة مناطق حيوية بالمحافظة، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها عقب زيادة أسعار الوقود.

شملت الجولة مواقف العامل الأول والبوهي في إمبابة، وموقف ميدان الجيزة، ومجمع مواقف المريوطية بالهرم. وخلال الجولة، حرص مرعي على التحدث مع المواطنين والسائقين، مؤكدًا على حرص الدولة على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
 

 

حملات رقابية مستمرة وتطبيق حازم للقانون
 

وأكد السكرتير العام المساعد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار تام لضبط منظومة النقل، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب.

ودعا مرعي المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استغلال أو مخالفة من السائقين، مؤكدًا على ثقته في وعي المواطنين وأهمية دورهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد مرعي على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة، والتي تم تحديدها بناءً على معايير وأبعاد محددة، مثل مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، لتحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز مشروع السرفيس بالجيزة، ورؤساء أحياء إمبابة والهرم وجنوب الجيزة.
 

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