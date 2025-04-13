مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس



ووضع أنشيلوتي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، بينما دفع بثلاثي هجومي مكون من: رودريجو جويس وكيليان مبابي وأردا جولر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كاملا، كالآتي: تيبو كورتوا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أردا جولر - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ألافيس وريال مدريد

1- برشلونة 70 نقطة

2- ريال مدريد 63 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 60 نقطة

4-أتلتيك بيلباو 54 نقطة

5- فياريال 48 نقطة

6- ريال بيتيس 48 نقطة

7- سيلتا فيجو 43 نقطة

8- ريال مايوركا 43 نقطة

9- ريال سوسييداد 41 نقطة

10- رايو فاليكانو 40 نقطة

11- خيتافي 39 نقطة

12- فالنسيا 37 نقطة

13- إشبيلية 36 نقطة

14- إسبانيول 35 نقطة

15- أوساسونا 35 نقطة

16- جيرونا 34 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 30 نقطة

18- لاس بالماس 29 نقطة

19- ليجانيس 28 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

تنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس



تذاع مباراة ريال مدريد أمام ألافيس في الليجا عبر قناة beIN sports HD3.

ويسعى ريال مدريد للفوز أمام ألافيس في محاولة تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه أمام ليجانيس، ويحتل ألافيس المركزالسابع عشر في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.

وكان برشلونة حقق الفوز بهدف دون مقابل، وأصبح رصيده 70 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 63 نقطة.

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