محافظ سوهاج يختتم فعاليات توزيع 100 جهاز عروس على الفتيات الأولى بالرعاية

اختتم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج،اليوم، فعاليات توزيع 100 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والتي استمرت أربعة أيام متتالية، حيث قام اليوم بتسليم عدد 25 جهاز عروس لليوم الرابع على التوالي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وبمشاركة ممثلي مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وهنّأ المحافظ الفتيات المستفيدات، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وقد تضمنت الأجهزة المُقدمة للفتيات "غسالة، وبوتاجاز، ومكواة، وخلاط، وسجادة، وفرن بوتاجاز، وبطانية، ومفروشات أساسية".

وأكد سراج حرص المحافظة على استمرار الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات القادمة، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات العيد القوميهذا العام تأتي مصحوبة برسائل أمل وعطاء تعكس روح التكافل المجتمعي والتعاون بين جميع الجهات لخدمة أبناء سوهاج.

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