الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

حريق هائل في سوهاج يلتهم 5 منازل بإحدى قرى ساقلتة (صور)

آثار الحريق، فيتو
آثار الحريق، فيتو

شب حريق هائل التهم 5 منازل اليوم الأحد؛ نتيجة تطاير شرر من فرن بلدى بقرية سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

تمكنت قوات الدفاع المدني بساقلتة وحى الكوثر من السيطرة على النيران، باستخدام 3 سيارات إطفاء، وحالت دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 

نشوب حريق في 5 منازل

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بنشوب حريق في منازل كل من: أحمد عبد العزيز النقيب، وزكريا محمد جبالي، ومنصورة يونس نجدي، وإمام رزق إسماعيل، وأرضينة الضبع الزهرى، والجميع يقيمون بقرية سفلاق بمركز ساقلتة.
 

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة البحث الجنائي أن الحريق نتج عنه نفوق حمار، وعدد من المواشي، وتدمير بعض محتويات المنازل.

 وشاركت فى إخماد الحريق 3 سيارة إطفاء من سفلاق والكوثر، وتم إبلاغ الشئون الاجتماعية والطب البيطري لحصر التلفيات في المنازل. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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