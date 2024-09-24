مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تستضيف خبيرا عالميا في جراحات الكتف
تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الأستاذ الدكتور عادل توكلى زادة ( إنجليزى الجنسية ) خبير جراحات الكتف بالمستشفى الملكي بلندن فى الفترة من 27/09/2024 وحتى 02/10/2024.
وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ويمكن الاستعلام على رقم تليفون: 01100190492
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