مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تستضيف خبيرا عالميا في جراحات الكتف

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الأستاذ الدكتور عادل توكلى زادة ( إنجليزى الجنسية ) خبير جراحات الكتف بالمستشفى الملكي بلندن فى الفترة من 27/09/2024 وحتى 02/10/2024.

وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ويمكن الاستعلام على رقم تليفون: 01100190492